Lesetipp/BZ: Markus Lanz – Warum Wladimir Putin vom Elend in Afrika profitiert

Bei Markus Lanz wurde über Inflation, extreme Preissteigerungen in Deutschland und die Hungersnot diskutiert, die der Ukraine-Krieg zur Folge hat. Was kann man gegen die Inflation tun? Und tragen deutscher Bio-Sprit und Fleischkonsum zur aufgrund des Ukraine-Kriegs erwarteten Hungersnot in Afrika bei? Um solche Fragen ging es.

Laut dem Agrarökonomen Matin Qaim werden jährlich 15 Millionen Tonnen Getreide in Deutschland zu Bio-Ethanol und 3,5 Millionen Tonnen importiertes Palmöl zu Bio-Diesel: im Namen des Klimaschutzes, um von der Regierung vorgeschriebene Beimischungsquoten in Treibstoff zu erfüllen.

