Lesetipp/Defence Network: Israels Waffenexporte verdrängen Frankreich in Marokko

Frankreich ist angesichts der raschen Ausweitung von Israels Waffenexporten an Marokko frustriert – vor allem da Israel Frankreich als wichtigen Verteidigungspartner Marokkos verdrängt, was zu Vertragsverlusten, schwindendem Einfluss und tieferen strategischen Komplikationen in Nordafrika führt.
Marokko verlagert seine Verteidigungsbeschaffungen von Frankreich weg. Insbesondere ersetzt es die französischen Caesar-Artilleriesysteme durch israelische ATMOS 2000-Systeme, da es wiederholt zu technischen Problemen und einem schlechten Kundenservice seitens der französischen Hersteller gekommen war.
