Lesetipp/Der Standard: Kalter Krieg 2.1 – Afrika wird wieder zum Aufmarschgebiet fremder Interessen

Russland hat mit mehr als 20 afrikanischen Staaten Militärabkommen, die USA haben den Kontinent vor allem unter Trump ignoriert. Nun gibt es im Ukraine-Konflikt die Rechnung.

Der US-Kongress verabschiedet ein „Gesetz zur Bekämpfung bösartiger russischer Aktivitäten in Afrika“, während im „Global Engagement Centre“, der US-Zentrale für die Abwehr von Desinformationskampagnen, Hochbetrieb herrscht. Bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung hat Anfang März fast die Hälfte der afrikanischen Delegierten der Verurteilung Russlands wegen des Überfalls auf die Ukraine nicht zugestimmt. In westlichen Hauptstädten leuchten deshalb rote Lämpchen auf. Afrika ist nicht nur wegen seiner Bodenschätze und zunehmend auch wegen seiner Sonnenstrahlen wichtig: Der Kontinent verfügt auch über mehr als ein Viertel aller Stimmen im Weltparlament.

Russland war schon früher da. Während Washington unter Donald Trump Afrika links liegen ließ, schloss Moskau mit einem Staat des Kontinents nach dem anderen Militärabkommen – über 20 inzwischen.

