Marokko: Seltsame königliche Geburten der gleichen Eltern innerhalb von fünf Monaten

In Marokko, in der Familie von König Mohammed VI., wurde am 1. Juni eine Geburt bekannt gegeben. Bei dem Elternpaar handelt es sich um Prinz Moulay Rachid und Prinzessin Lalla Oum Kaltoum. Dasselbe Paar, das im Januar dieses Jahres ein weiteres Baby, Lalla Khansa, bekommen hat. Zwei Kinder in fünf Monaten? Offensichtlich gibt es da ein Problem.

Im Königreich Marokko herrscht Festtagsstimmung, da am 1. Juni 2022 ein kleiner Junge geboren wurde, Kind von Prinz Moulay Rachid, dem Bruder von König Mohammed VI, und Prinzessin Lalla Oum Kaltoum. Mit der Geburt von Prinz Moulay Abdeslam hat sich die königliche Familie also vergrößert. Der Palast veröffentlichte eine Erklärung, in der er das glückliche Ereignis bekannt gab und darauf hinwies, dass sein Vorname gemäß der Tradition von Monarch Mohammed VI. vergeben wurde, der „ihm den Namen Seine Hoheit Prinz Moulay Abdeslam gegeben hat“. Offiziell wird in der Presse berichtet, dass er das vierte Kind in der marokkanischen Thronfolge und das zweite Kind von Prinz Moulay Rachid ist.

Die Geburt des Kindes erfolgte jedoch nur gut vier Monate nach der Ankündigung eines weiteren Kindes derselben Eltern.

Das Neugeborene soll nämlich das dritte Kind von Prinz Moulay Rachid (51), dem jüngeren Bruder von König Mohammed VI., und seiner Frau Lalla Oum Kaltoum sein. Seine älteren Geschwister sind der 2016 geborene Prinz Moulay Ahmed, an dem es keinen Zweifel gibt, sowie Prinzessin Lalla Khansa, ihr zweites Kind, dessen Geburt Ende Januar 2022 angekündigt wurde. Zusammen mit Prinz Moulay Abdeslam sind das also zwei Geburten derselben Eltern innerhalb von viereinhalb Monaten!

Ein Thema, zu dem sich die Königsfamilie äußern werden muss, um die Öffentlichkeit aufzuklären, denn eine der beiden Geburten ist zwangsläufig eine zu viel. (Quelle: afrik.com)