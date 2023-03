Lesetipp/Die Zeit: Frauen und Afrika: Kenias schlagende Großmütter

Warum Afrikas Frauen nicht auf Retterinnen aus dem Westen warten. Und was wir von afrikanischen Feministinnen lernen können.

Einen schönen internationalen Frauentag wünsche ich Ihnen. Feiern wir ihn mal nicht auf den ritualisierten Demonstrationen in Berlin, Hamburg oder Stuttgart, sondern in einer Kirche. Der Church of the Lord Ministry in Korogocho. Korogocho ist einer der größten Slums in der kenianischen Hauptstadt Nairobi und die Church of the Lord Ministry ein Schuppen aus Holzplanken und Wellblech. Dort treffen sich jede Woche Frauen zwischen 55 und 90 Jahren, brüllen, treten und schlagen auf große Pratzen ein. Ihre Gruppe heißt Shosho Jikinge, was auf Swahili „Großmutter, schütz‘ Dich“ bedeutet.

