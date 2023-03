Save the date! Tiken Jah Fakoly am 25. März in Berlin!

Wir freuen uns über Ankündigung des Konzertes: „Es reicht. Die Kälte. Die Dunkelheit. Nichts wie weg. Aber wohin? …“ (Lowbeats.de) Na, nichts wie ab in den Festsaal Berlin Kreuzberg zu TIKEN JAH FAKOLY – Record Release Party!

Am: Samstag, 25. März 2023

Beginn: 20:00 Uhr – Einlass: 19:00 Uhr

Tickets ab 37,95 €

In der Tradition von Musikern wie Bob Marley, Alpha Blondy und Burning Spear hat sich Tiken Jah Fakoly zu einem der wichtigsten Reggae-Künstler der Welt entwickelt. Als Vertreter des modernen Reggaes nutzt er seine Musik und seine Bekanntheit, um dem Ruf nach Freiheit und Veränderung eine Stimme zu geben und dies nach außen zu tragen.

Der Musiker, der nie ein Blatt vor den Mund nahm, ist aufgrund zahlreicher Morddrohungen inzwischen gezwungen im Exil zu leben. Tiken erlangte eine enorme Popularität (über 3 Millionen FB Fans), sowohl in Afrika als auch in Europa, auch dank seiner starken Live-Auftritte in der ganzen Welt.

Am 4. November 2022 erschien sein neues Album „Braquage de Pouvoir“, auf dem er mit Amadou & Mariam, Dub Inc., Winston McAnuff und vielen anderen zusammenarbeitet …ein weiteres musikalisches Meisterwerk! (nuzzcom)