Lesetipp/euronews: Türkei stationiert Truppen in Somalia

Seit über zehn Jahren engagiert sich die Türkei mit Ausbildungs- und Beratungsmissionen militärisch in Somalia, das sich gegen die radikalislamistische Al-Shabab-Miliz wehrt. Jetzt sollen Truppen in Somalia stationiert werden. Die Türkei will vor der Küste auch nach Öl und Gas suchen. Das türkische Parlament hat die Entsendung von Streitkräften nach Somalia gebilligt.

Zwei Jahre lang sollen die türkischen Truppen Somalias Sicherheitsaktivitäten gegen Terrorismus und andere Bedrohungen unterstützen. Dazu gehört auch die Sicherung der Hoheitsgewässer.

Lesen Sie HIER weiter.