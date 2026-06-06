Tunesien: Video einer nackten, mit Vergewaltigung bedrohten Migrantin sorgt für Empörung

„Man drängt die Menschen aus Subsahara-Afrika auf die abscheulichste Weise dazu, das Land zu verlassen“

In Tunesien hat ein Video einer Migrantin, die vor ihrer Familie von einem Tunesier entkleidet und mit einer Gruppenvergewaltigung bedroht wird, seit Mittwoch, dem 3. Juni, in den sozialen Netzwerken große Verbreitung gefunden und Empörung ausgelöst. Der Vorfall steht im Zusammenhang mit einem zunehmenden Klima von Hass und rassistischen Äußerungen auf diesen Plattformen, berichtet RFI.

Die Empörungswelle über das Video einer schwangeren Frau aus Subsahara-Afrika, die von einem Jugendlichen entkleidet wurde, der sie mit einem Messer bedrohte und ihr vor den Augen ihrer Familie mit einer Gruppenvergewaltigung drohte, reißt auf dem tunesischen Facebook nicht ab. Obwohl die Echtheit des Videos bislang weder von den Behörden bestätigt noch kommentiert wurde, konnte ein tunesischer Journalist des unabhängigen Online-Mediums Nawaat das Video verifizieren und mit dessen Urheber sprechen. Dieser soll ihn laut seinem Bericht auf Facebook ebenfalls bedroht haben. Das Video wurde in der Stadt Thyna bei Sfax im Osten Tunesiens aufgenommen, einer Region, die zu einem wichtigen Ausgangspunkt für die Migration von Menschen aus Subsahara-Afrika über das Mittelmeer geworden ist.

Seit der Verbreitung des Videos häufen sich in den sozialen Netzwerken Beiträge, die sich gegen Gewalt und Rassismus aussprechen. Gleichzeitig werden diese Stimmen von rassistischen Kommentaren begleitet, in denen Subsahara-Afrikaner aufgefordert werden, „nach Hause zurückzukehren“, oder sogar offen zu ihrer Vertreibung aufgerufen wird. „Was ist das für eine Bevölkerung, die sich an die Stelle der Polizei setzt, um für Ordnung zu sorgen? Wie konnte es so weit kommen?“, fragt ein Content Creator auf Instagram. Andere, darunter ein tunesischer Schauspieler, wenden sich direkt an die Behörden und fordern Maßnahmen gegen die Täter. „Dieser ganze Hass wird unerträglich“, beklagt Aymen Rezgui, Chefredakteur des Online-Mediums Nawaat. Das Medium veröffentlichte einen scharf formulierten Leitartikel, in dem es die „allgemeine Duldung dieser Gewalt“ anprangert. „Man lässt die Situation bewusst verkommen und drängt die Menschen aus Subsahara-Afrika auf die abscheulichste Weise dazu, das Land zu verlassen“, fügt er hinzu.

Eine ivorische Migrantin, die seit 2020 in Tunesien lebt und anonym bleiben möchte, erklärte gegenüber RFI, die Lage sei heute deutlich schlimmer als 2023, als Präsident Kaïs Saïed mit seinen umstrittenen Äußerungen über einen angeblichen „Bevölkerungsaustausch“ durch die Einwanderung von Menschen aus Subsahara-Afrika für Aufsehen sorgte.

„Damals gab es Sicherheitskampagnen und Wohnungsräumungen, aber wir konnten uns an das UNHCR wenden, einige Tunesier zeigten Solidarität, und die Situation hielt nicht allzu lange an. Heute befinden wir uns buchstäblich in einer kollektiven Psychose. Wir trauen uns kaum noch, das Haus zu verlassen, und wissen nicht mehr, wen wir im Falle eines Angriffs um Hilfe bitten können“, berichtet sie.

Sie fährt täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit und meidet bestimmte Polizeikontrollen. „Ich möchte nicht abgetastet werden, und es besteht die Gefahr, dass man uns unser Geld wegnimmt“, sagt sie. Wie viele ihrer Freunde denkt sie inzwischen darüber nach, in ihr Heimatland zurückzukehren. „Es gibt keinen Ort mehr, an dem man sich sicher fühlt. Wir wissen jetzt, dass Menschen sogar in Häuser eindringen, wenn sie mit uns abrechnen wollen“, fügt sie hinzu.

Desinformation in den sozialen Netzwerken

In den sozialen Medien verbreiten sich zahlreiche Falschinformationen. Alte Videos von Migranten, die in Gruppen Strände stürmen, um zu baden, werden erneut geteilt. Ein Internetnutzer rief dazu auf, Frauen und ihre Kinder zu vergiften, ein anderer forderte, sie vor Beginn der Tourismussaison lebendig zu verbrennen.

Obwohl solche Aussagen gelegentlich von anderen Nutzern verurteilt werden, führen sie laut Aymen Rezgui nur selten zu strafrechtlichen Konsequenzen. „Seit 2018 haben wir ein Gesetz gegen Rassismus und rassistische Diskriminierung, das kaum angewendet wird. Wenn jedoch ein Nutzer die Regierung kritisiert, erfolgt das Gerichtsverfahren sehr schnell – ebenso wie die Inhaftierung“, erklärt er.

Politische Entgleisungen

Auch auf politischer Ebene kommt es immer wieder zu problematischen Äußerungen. Im April 2026 erklärte der Parlamentsabgeordnete Tarek Mahdi während einer Rede im Parlament, eine Migrantin könne nicht vergewaltigt werden, da „wir in Tunesien die Schönheit haben“.

Im Februar 2026 hatte die Abgeordnete Fatma Mseddi angesichts der steigenden Zahl von Geburten bei Frauen aus Subsahara-Afrika gefordert, die Geburtenrate stärker zu kontrollieren. Sie kritisiert regelmäßig das aus ihrer Sicht unzureichende Vorgehen des Staates bei der Kontrolle der Migrationsbewegungen aus Subsahara-Afrika.

Zwischen 20.000 und 25.000 Menschen betroffen

Nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen leben zwischen 20.000 und 25.000 Menschen aus Subsahara-Afrika in Tunesien. Der tunesische Innenminister sprach 2024 von 23.000 Personen ohne regulären Aufenthaltsstatus.

Seit Juli 2025 organisiert die tunesische Nationalgarde gemeinsam mit dem Tunesischen Roten Halbmond und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) Programme zur freiwilligen Rückkehr. Im Jahr 2025 wurden mehr als 8.000 Rückführungen durchgeführt – deutlich mehr als in den Vorjahren. Die Behörden wollen diese Zahl bis Ende 2026 auf 10.000 erhöhen. Videos dieser Rückführungen werden regelmäßig auf offiziellen Kanälen und in staatlichen Medien veröffentlicht.

Über die angespannte soziale und wirtschaftliche Lage, die ebenfalls zu Konflikten zwischen Migranten und der lokalen Bevölkerung beiträgt, sowie über die häufigen Übergriffe auf Menschen aus Subsahara-Afrika sprechen die Behörden dagegen nur wenig.

„Sie sind zum Sündenbock einer Gesellschaft geworden, der es schlecht geht, und eines staatlich geförderten Rassismus“, meint der zivilgesellschaftliche Aktivist Messaoud Romdhani.

Immer mehr Zeugenaussagen

Nach der Veröffentlichung des Videos sowie von Fotos verletzter und angegriffener Migranten veröffentlichte die Union der Ivorer in Tunesien am 5. Juni eine Erklärung.

„Übereinstimmende Zeugenaussagen berichten von gewaltsamen Festnahmen, Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmung persönlicher Gegenstände, körperlichen Angriffen, erniedrigender Behandlung und in einigen Fällen auch sexueller Gewalt.“

Die Organisation erinnert außerdem daran, dass parallel zu diesen Gewalttaten die Kontrollen und Festnahmen von Menschen aus Subsahara-Afrika zunehmen – selbst bei Personen mit legalem Aufenthaltsstatus sowie bei Studierenden. Die Union fordert die Botschaft der Elfenbeinküste auf, angesichts der zunehmenden Gewalt aktiv zu werden.

Angesichts der Eskalation von Gewalt und Übergriffen gegen Menschen aus Subsahara-Afrika veröffentlichte auch ein Zusammenschluss tunesischer Organisationen eine Erklärung. Darin wird die Verharmlosung rassistischer Verbrechen sowie die nahezu vollständige Straflosigkeit der Täter angeprangert, die laut dem Text auf die „Mittäterschaft staatlicher Institutionen“ zurückzuführen sei.