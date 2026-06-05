Niger: 49 Menschen nach Lkw-Panne in der Wüste nahe Agadez verdurstet

Im Niger hat sich im Norden des Landes eine Tragödie ereignet. Dutzende nigrische Staatsangehörige sind verdurstet, nachdem der Lastwagen, mit dem sie aus dem benachbarten Mali unterwegs waren, eine Panne hatte. Dies gab die Provinzverwaltung von Agadez am Donnerstag, dem 4. Juni, in den sozialen Netzwerken bekannt. Alarm geschlagen wurde von zwei Passagieren, denen es gelang, nach einem Fußmarsch von mehreren Dutzend Kilometern die Ortschaft Assamaka zu erreichen, berichtet RFI.

Die Veröffentlichung der Provinzverwaltung von Agadez wurde von Bildern begleitet, die leblose Körper inmitten der Wüste unter brennender Sonne zeigen. Insgesamt kamen 49 Menschen in dieser Grenzregion des Niger zwischen Mali und Algerien durch Verdursten ums Leben. Die nigrischen Staatsbürger waren aus Harouba im benachbarten Mali aufgebrochen, einem Ort, der für seine handwerklichen Goldabbaugebiete bekannt ist, um das Opferfest (Aid) mit ihren Familien zu feiern.

Doch der Lastwagen, der sie transportierte, soll sich verirrt haben und nach mehreren Tagen Fahrt durch die Wüste liegen geblieben sein. Die Passagiere waren damit „im Herzen einer feindlichen Umgebung gefangen“, die von extremen Temperaturen und dem völligen Fehlen von Versorgungsmöglichkeiten geprägt ist.

Alarm durch mehrere Passagiere

Der Notruf wurde von zwei Passagieren ausgelöst, die nach einem Fußmarsch von mehreren Dutzend Kilometern Assamaka erreichen konnten. Die örtlichen Behörden entsandten daraufhin ein Team, das die Tragödie entdeckte. Die 49 Verstorbenen wurden vor Ort beigesetzt.

Auf dem Rückweg stieß die Delegation auf ein weiteres Fahrzeug, das bereits seit drei Tagen liegen geblieben war. Die 60 Insassen dieses Fahrzeugs konnten diesmal gerettet werden. Nach Angaben der Provinzverwaltung verdeutlichen diese Ereignisse „den menschlichen Preis von Reisen durch eine der lebensfeindlichsten Regionen der Erde“.

Die Region ist zugleich eine wichtige Transitroute für Migranten, die versuchen, Europa zu erreichen. Immer wieder kommt es dort zu ähnlichen Tragödien.