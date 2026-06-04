Lesetipp/stern: Norwegian Refugee Council – In diesen Ländern werden die meisten Flüchtlinge im Stich gelassen

Der Norwegian Refugee Council schlägt Alarm: Weltweit würden Millionen von Flüchtlingen im Stich gelassen werden. Besonders prekär ist die Lage im Sudan und Kongo.
Millionen Vertriebene weltweit werden nach Einschätzung des Norwegian Refugee Council (NRC) von der internationalen Gemeinschaft weitgehend im Stich gelassen. In seinem jährlichen Bericht zu den am meisten vernachlässigten Vertreibungskrisen verweist das Hilfswerk auf erhebliche Lücken bei der internationalen Reaktion auf humanitäre Notlagen. „Das ist ein Beleg dafür, dass die Welt nicht auf Krisen reagiert, die für reiche Länder nicht als strategisch wichtig erachtet werden“, sagt Jan Egeland, Generalsekretär des NRC. „Millionen von Menschen werden im Stich gelassen, weil wir uns entschieden haben, nicht zu handeln“.
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