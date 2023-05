Lesetipp/Focus: „Sie sind Klimarisiken stärker ausgesetzt“ – Wie die Urbanisierung Afrika überrollt

Kein Kontinent ist so stark ländlich geprägt wie Afrika. Doch jetzt zieht es Menschen in die Städte: Afrika wird zum Treiber der weltweiten Urbanisierung. Megacitys wie Lagos haben daran gar nicht den größten Anteil.

Nicht überraschend – wohl aber später als erwartet: Afrika wird städtischer. Lange schon prognostizierten Experten, dass der Bevölkerungsanstieg auf dem afrikanischen Kontinent allmählich in einer wachsenden städtischen Mittelschicht sichtbar werden würde – doch noch ist Afrika der Kontinent, auf dem der weltweit geringste Anteil der Bevölkerung in Städten lebt. Während in Nordamerika, der am stärksten urbanisierten Region, 82 Prozent der Bevölkerung laut Zahlen der Vereinten Nationen in urbanen Zentren lebt, in Europa immerhin noch 74 Prozent, trifft das in Afrika immer noch auf weniger als die Hälfte der Bevölkerung (43 Prozent) zu.

