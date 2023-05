Lust auf ein Landwirtschaftspraktikum in Uganda?

Uganda in Ostafrika gibt durch seine Lage am Äquator Einblicke in die tropische Landwirtschaft – vom kleinstrukturierten Tierbetrieb über Agroforstwirtschaft bis hin zur Kaffeeplantage. Die Schorlemer Stiftung bietet in überwiegend kleinstrukturierten, gemischten Betrieben in folgenden Bereichen solche Praktika an:

Mischbetriebe: Tierhaltung und Acker-/Gartenbau

Pflanzenproduktion: Mais, Gemüse und tropische Sonderkulturen, wie z.B. Mango, Kaffee, Maniok, Süßkartoffel, Erdnuss etc.

Tierproduktion: Milchvieh/ Rinder, Schweine, Geflügel, Ziegen, Schafe, Kaninchen, Fische, Bienen und Insektenzucht

Ökologische Betriebe, Weinbau, Hydroponik Systeme, Betrieb mit integrierter Gundschule: begrenzt

Programminformationen

Dauer: 3 Monate

Beginn: Es gibt zwei Austauschrunden jährlich: April (bis Juni) und August (bis Oktober)

Bewerbungsfrist: 31. Januar für Aprilausreise und 31. Mai für Augustausreise

Alles Weitere HIER.

(Symbolbild: RobertoVi/Pixabay)