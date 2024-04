Lesetipp/FR: Die AfD verheddert sich in Afrika

Geopolitischer Zwist zwischen RN und AfD über französische Insel Mayotte: Die französischen und die deutschen Rechten geraten schon wieder aneinander. Nach „Remigration“ geht es jetzt um die Insel Mayotte – aber eigentlich um den Ukraine-Krieg.

Wenn das Umfeld – Ukraine-Krieg, Vormarsch der Rechten in Europa – nicht so ernst wäre, müsste man wohl von einer geopolitischen Posse sprechen. Geboten wird sie vom französischen „Rassemblement National“ (RN) und der „Alternative für Deutschland“ (AfD), also von zwei Parteien, die im Europaparlament in der gleichen Fraktion sitzen, sich aber seit neuestem ständig in die Wolle kriegen.

Dafür scheint ihnen jeder Anlass recht – wie etwa die Insel Mayotte, von der wohl noch nicht einmal alle AfD-Mitglieder gehört haben. Dennoch verlangte ihre Bundestagsfraktion eine Klärung der offiziellen deutschen Haltung zum Statut dieser französischen Insel im Indischen Ozean.

