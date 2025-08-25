Lesetipp/FR: Rassismus-Streit beigelegt – Umstrittene Mohrenstraße in Berlin hat neuen Namen

Die letzten Eilanträge wurden abgeschmettert. Jetzt hat die „Mohrenstraße“ in Berlin einen neuen Namen. Die Umbenennung soll ein Zeichen gegen Rassismus setzen.
Nach langem Rechtsstreit wurde die „Mohrenstraße“ im Berliner Bezirk Mitte am Samstag (23. August) offiziell umbenannt. Der neue Name ist nun: Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am Freitagabend (22. August) die letzten Eilanträge mehrerer Anwohnerinnen und Anwohner abgelehnt und damit den Weg für die Umbenennung freigemacht.