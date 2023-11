Lesetipp/FR: Ukrainische Spezialkräfte kämpfen im Sudan

Seit acht Monaten halten die Kämpfe im Sudan an und kosteten bisher Tausende Menschen das Leben. In dem afrikanischen Bürgerkriegsland sind „Wagner“-Söldner aus Russland aktiv – nun haben sie hier ganz neue Gegner.

Rund 5000 Kilometer von der heimatlichen Front entfernt sollen ukrainische Spezialeinheiten im Sudan gegen Söldner der russischen „Wagner“-Truppe kämpfen. Das geht aus zahlreichen Videoaufnahmen hervor, die in jüngster Zeit sowohl in sozialen Netzwerken wie in den Sendungen etablierter Fernsehanstalten, unter anderem dem US-Sender CNN, zu sehen sind.

Die Bilder zeigen den von Drohnen ausgehenden Beschuss von Militärfahrzeugen, Luftaufnahmen eines nächtlichen Angriffs hellhäutiger Uniformierter auf einen Wohnblock sowie auf einem Hügel kauernde Scharfschützen bei der Abgabe von Schüssen.

Lesen Sie HIER weiter in der Frankfurter Rundschau.