Lesetipp Freilich-Magazin: Weiße gewinnt Wahl zur Miss Universe Simbabwe und löst hitzige Debatte aus

Während in vielen europäischen Ländern Vielfalt bei Schönheitswettbewerben gefördert und ausdrücklich erwünscht ist, hagelt es in Simbabwe derzeit heftige Kritik an der Wahl von Brooke Bruk-Jackson zur Miss Universe Simbabwe.

Am Samstag fand zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder ein Wettbewerb zur Wahl der Miss Universe Simbabwe statt, und Brooke Bruk-Jackson gewann die begehrte Krone. Der Sieg der 21-jährigen Simbabwerin stieß im Internet jedoch auf gemischte Reaktionen, da sie als Weiße das afrikanische Land vertritt. Kritiker meinten, die junge Frau habe den Wettbewerb gewonnen, weil sie weiß sei, und eine schwarze Kandidatin hätte das Land vertreten sollen, in dem die Mehrheit der Bevölkerung schwarz ist.

