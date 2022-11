Lesetipp/fuw.ch: Meinung – Strom und Gas aus Afrika – ein Traum

Nach dem Ausfall der Ressourcenquelle Russland sucht Europa nach neuen Lieferanten. Alte Ideen werden aufgewärmt: Eine Gaspipeline durch die Sahara, Solaranlagen im Sahel, Transfer durchs Mittelmeer. Doch die Wünsche scheitern an der Wirklichkeit.

Wenn es um die eigene Energiesicherheit geht, werden hehre Vorsätze schnell zu Makulatur. Nichts zeigt dies besser als die drastische Kehrtwende, die die Europäische Union kürzlich in einem wichtigen Punkt gegenüber Afrika vollzogen hat: Hatte die EU den Nachbarkontinent im Süden jahrelang reichlich oberlehrerhaft dazu gedrängt, sich endlich von der Förderung fossiler Brennstoffe abzuwenden und (nach deutschem Vorbild) ganz auf grüne Energie zu setzen, so hat sich all dies seit dem Ausfall Russlands als verlässlicher Energielieferant grundlegend gewandelt.

