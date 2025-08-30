Lesetipp/Gießener Allgemeine: Spitzenläufer aus Gießen steht vor Abschiebung nach Äthiopien

Der für den MTV 1846 Gießen startende äthiopische Langstreckenläufer Mamiyo Hirsuato wird abgeschoben. Das hat die Vollstreckungsbehörde, das zuständige Regierungspräsidium (RP) Gießen, am Dienstag mitgeteilt. Die Rechtsmittel seien ausgeschöpft und Asylbewerber Hirsuato nun vollziehbar ausreisepflichtig.
Bislang war die Ausländerbehörde des Landkreises Gießen für den Profi-Leichtathleten zuständig, nun liege der Fall dem RP zur Vollstreckung vor. Lediglich fehlende Pässe verhinderten aktuell die Abschiebung. Da der 35-Jährige zurzeit keine gültigen Reisedokumente besitze, hat das RP ihn aufgefordert, aktiv bei der Beschaffung von Pass(ersatz)dokumenten mitzuwirken.
