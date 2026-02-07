Lesetipp/it boltwise: Betrügerische Jobangebote in Kenia – Wahlkommission warnt vor Identitätsdiebstahl

In Kenia warnt die Wahlkommission vor einer neuen Betrugswelle, die sich gezielt gegen Jobsuchende richtet. Kriminelle nutzen gefälschte Stellenangebote für Wahlhelfer, um an Geld und sensible Daten zu gelangen. Die Täter profitieren von der aktuellen Führungslücke in der Wahlbehörde.
In Kenia sorgt eine neue Betrugsmasche für Aufsehen, bei der Kriminelle gefälschte Stellenangebote für Wahlhelfer nutzen, um an Geld und sensible Identitätsdaten zu gelangen. Die unabhängige Wahlkommission IEBC hat vor dieser Welle gewarnt, die sich gezielt die Personalwechsel innerhalb der Behörde zunutze macht. Die Täter nutzen die mediale Aufmerksamkeit um den Rücktritt des ehemaligen CEOs und die Ernennung eines neuen kommissarischen Chefs, um ihre falschen Angebote glaubwürdig erscheinen zu lassen.
