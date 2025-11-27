Lesetipp/Junge Welt: Brüssel in Afrika – Lektionen und heiße Luft

Geschichten von Avocados und Rohstoffen: In Angola trafen sich die Spitzen von Afrikanischer und Europäischer Union zum 7. EU-AU-Gipfel.
Sie unterstreichen, erkennen an und feiern, dass man immerhin miteinander redet. Auf zehn Seiten und in 49 Punkten haben die Vertreter von Afrikanischer Union (AU) und Europäischer Union auf ihrem siebenten Gipfeltreffen vor allem Gemeinsamkeiten beschworen. Doch auch im 25. Jahr der formellen Partnerschaft kam dabei am Montag und Dienstag in der angolanischen Hauptstadt Luanda kaum Konkretes zustande. Immerhin: Obwohl die EU zunächst in der Coronapandemie die rechtzeitige Lieferung günstiger Impfstoffe nach Afrika verhindert und anschließend durch Sanktionen gegen Russland einen Getreidemangel verursacht hatte, lebt das Märchen von der Kooperation der Kontinente fort.
