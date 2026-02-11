Lesetipp/Junge Welt: Rohstoffe für EU – Raubzug mit Segen Brüssels

DR Kongo: Mehr als 200 Tote in Coltantagebau unter Kontrolle von ruandischer Proxymiliz. Geschmuggelte Rohstoffe landen in der Europäischen Union
Als nahe der Stadt Rubaya im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo vor zwei Wochen Hunderte Menschen bei Erdrutschen in Coltantagebauen ums Leben kamen, blieb die Nachricht dazu in den meisten internationalen Medien kaum mehr als eine Randnotiz. »Stand jetzt sind mehr als 200 tot, von denen sich einige noch im Schlamm befinden und noch nicht geborgen worden sind«, zitierte die Deutsche Welle am 31. Januar einen Mann namens Lumumba Kambere Muyisa, der als »Sprecher des von Rebellen ernannten Provinzgouverneurs« vorgestellt wird. Genauere Meldungen zu Todeszahlen, Unglücksursachen oder Rettungsversuchen blieben in den Folgewochen weitgehend aus.
