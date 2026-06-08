Ramaphosa distanziert sich von Bürgerwehren bei Einwanderungskontrollen – Sorgen über Fremdenfeindlichkeit in Südafrika wachsen

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Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat seine Regierung von einer zunehmenden Welle von durch Zivilisten durchgeführten Einwanderungskontrollen distanziert und betont, dass die Durchsetzung von Gesetzen ausschließlich Aufgabe des Staates sei.

In einem Beitrag auf X erklärte Ramaphosa, dass weder Einzelpersonen noch Gruppen das Recht hätten, Menschen im öffentlichen Raum anzuhalten oder einen Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit zu verlangen. Hintergrund sind wachsende Sorgen über sogenannte „Straßenkontrollen“, die sich in einigen Teilen des Landes gegen ausländische Staatsangehörige richten.

„Ich möchte unmissverständlich klarstellen, dass nur autorisierte Regierungsbeamte gegen Gesetzesverstöße vorgehen dürfen, einschließlich Verstößen gegen unsere Einwanderungsgesetze. Niemand sonst ist berechtigt, beispielsweise jemanden auf der Straße anzusprechen und einen Nachweis seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen“, warnte der Präsident.

Die jüngste Stellungnahme erfolgt vor dem Hintergrund wiederkehrender fremdenfeindlicher Gewalt in South Africa. Dort sind ausländische Staatsangehörige, insbesondere afrikanische Migranten, immer wieder Ziel von Unruhen geworden, die mit Arbeitslosigkeit, sozialer Ungleichheit und dem Wettbewerb um informelle Einkommensmöglichkeiten in Verbindung stehen.

Besondere Besorgnis erregt derzeit die Zunahme von Identitätskontrollen auf Straßenebene. Dabei sollen Gruppen von Anwohnern mutmaßliche Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere konfrontieren, Ausweisdokumente verlangen und in einigen Fällen Personen festhalten oder sogar körperlich angreifen.

Mehrere afrikanische Staaten, darunter Nigeria, Ghana und Mozambique, haben in der Vergangenheit Reisewarnungen herausgegeben oder die Evakuierung ihrer Bürger koordiniert, nachdem ausländischen Migranten gehörende Geschäfte und Gemeinschaften in Teilen Südafrikas angegriffen worden waren.

Menschenrechtsorganisationen warnen, dass solche Praktiken die Gefahr bergen, fremdenfeindliche Maßnahmen außerhalb des formellen Rechtssystems zu normalisieren.

In einer kürzlich gehaltenen Rede zur Einwanderungskrise erklärte Präsident Ramaphosa, Südafrika werde die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze verschärfen. Geplant seien Maßnahmen gegen Verstöße gegen Einwanderungs- und Arbeitsgesetze, die Verhinderung illegaler Einreisen sowie die Bekämpfung von Korruption innerhalb des Einwanderungssystems.

Zudem kündigte er an, die Einwanderungspolitik zu stärken und gemeinsam mit anderen afrikanischen Staaten an einer umfassenderen regionalen Antwort auf die Herausforderungen der Migration zu arbeiten.

„Wir werden gegen Kräfte vorgehen, die die Sorgen unserer Bevölkerung über illegale Einwanderung ausnutzen, um politische, persönliche oder kriminelle Ziele zu verfolgen“, sagte Ramaphosa.

Die Behörden bekräftigten erneut, dass die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze ausschließlich in der Verantwortung staatlicher Stellen liege, die innerhalb der verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen handeln. Bürgerwehren und eigenmächtige Kontrollen könnten den Rechtsstaat untergraben und Spannungen innerhalb der Gesellschaft verschärfen.

Die Intervention des Präsidenten wird allgemein als Versuch gewertet, die Kontrolle über ein politisch sensibles Thema zurückzugewinnen. Die Einwanderungsfrage hat wiederholt die Beziehungen Südafrikas zu anderen afrikanischen Staaten belastet und Sorgen um die Sicherheit von Migrantengemeinschaften ausgelöst.

Analysten betonen, dass die Herausforderung für die Regierung in Pretoria nicht nur in der rechtlichen Durchsetzung liege, sondern auch darin, das Vertrauen in Gemeinden wiederherzustellen, in denen wirtschaftlicher Druck, hohe Arbeitslosigkeit und die Wahrnehmung von Konkurrenz durch Migranten weiterhin Ressentiments schüren.

Die aktuellen Entwicklungen verdeutlichen erneut Südafrikas langjährigen Kampf, ein Gleichgewicht zwischen Migrationsmanagement und sozialem Zusammenhalt zu finden. Die Behörden versuchen dabei zu verhindern, dass lokale Vorfälle zu größeren regionalen diplomatischen Spannungen eskalieren. (Quelle: africa.businessinsider)