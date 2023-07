Lesetipp/Mena-Watch: Tunesien – Eine ganze Generation will am liebsten nur weg

Mehr als neunzig Prozent der jungen Tunesierinnen und Tunesier denken laut einer Umfrage darüber nach, ihre Heimat zu verlassen. Eine ganze Generation könnte irgendwann komplett fehlen. Doch warum wollen so viele Menschen weg?

Weggehen oder bleiben? (Partir ou Rester? im Original) so lautet der Titel eines Comicbuches verfasst vom tunesischen Autor und Zeichner Lotfi Ben Sassi. Auf humorvolle Art und Weise thematisiert er darin die anhaltende Realität, dass die junge Generation in ihrem Land keine Perspektive mehr sieht und viele wegwollen. »Früher bestand die Investition für einen Elternteil darin, ein Haus für sein Kind zu bauen«, so Ben Sassi. Heute hingegen bestehe sie darin, das Geld zu behalten, um sein Kind eventuell zum Studieren ins Ausland zu senden: »Und wir wissen sehr gut, dass ein Kind, das im Ausland studiert, nie wieder zurückkommt.«

Die tunesische Zeitung Assabah schreibt, laut einer Umfrage dächten mehr als neunzig Prozent der jungen Tunesier darüber nach, ihre Heimat zu verlassen und vierzig Prozent wären sogar bereit, dies auf illegalem Weg zu tun. Die Migrationszahlen über das Mittelmeer nach Europa sind zuletzt wieder stark gestiegen.