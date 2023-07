Russische Rostec möchte in Afrika Hightech-Waffen und -Sicherheitssysteme herstellen

Im Vorfeld des Russland-Afrika-Gipfels wirbt der russische Konzern Rostec mit seinen Fähigkeiten, vor Ort Industrieprodukte zu organisieren, die „die nationale Sicherheit verschiedener Länder stärken“ sollen.

Die Unternehmen von Rostec, dem russischen Staatskonzern, der ein Konglomerat leitet, das in der Entwicklung, der Herstellung und dem Export von Hightech-Industrieprodukten tätig ist, können Kampf- und Zivilwaffen, Beobachtungs- und Schutzmittel sowie Antidrohnensysteme nicht nur liefern, sondern auch deren Herstellung organisieren.

Zu den Systemen, die vor Ort hergestellt werden können, zählte der Direktor für internationale Zusammenarbeit von Rostec, Victor Kladov, Nahkampf- und Personenschutzmittel, nicht-tödliche Waffen, Systeme zur Überwachung der Küstenlinie und Hochpräzisionswaffen.

Im Rahmen des bevorstehenden Russland-Afrika-Gipfels wird der Konzern am Runden Tisch „Sicheres Afrika“ teilnehmen und seine Vorschläge für die Sicherheit des Kontinents vorstellen. Experten von Rostec werden russische und internationale Erfahrungen im Kampf gegen die größten Bedrohungen austauschen. Russische Unternehmen werden außerdem Lösungen für die „Prävention von gesellschaftsgefährdenden Verbrechen und Bedrohungen der nationalen Sicherheit und Souveränität“ vorstellen.

Der zweite Russland-Afrika-Gipfel wird am 27. und 28. Juli 2023 in Sankt Petersburg stattfinden. 49 afrikanische Länder haben ihre Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt, wobei etwa die Hälfte auf höchster Ebene unter dem Motto „Für Frieden, Sicherheit und Entwicklung“ vertreten sein wird. (Quelle: sputnik)