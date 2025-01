Lesetipp/msn: „Skandalös“: Italien ignoriert Haftbefehl aus Den Haag und lässt libyschenKriegsverbrecher frei

Foto: X

Italiens Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird heftig dafür kritisiert, dass sie einen libyschen General freigelassen hat, der vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen angeblicher Kriegsverbrechen gesucht wird. Wie die US-amerikanische Nachrichtenseite Politico berichtet, handelt es sich bei dem Mann um Najeem Osema Almasri Habish, Chef der libyschen Kriminalpolizei.

Er wurde demnach vom IStGH in Den Haag wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, die in einem Gefängnis in der Nähe von Tripolis begangen worden seien, in dem Migranten festgehalten werden. Dem Bericht zufolge wurde am Sonntag in Turin gegen ihn ein Haftbefehl des IStGH vollstreckt, während er sich ein Fußballspiel von Juventus ansehen wollte. Seine Verhaftung wurde von Hilfsorganisationen und Menschenrechtsgruppen für Migranten begrüßt.

