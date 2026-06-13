DR Kongo: Desinformation – die andere Geißel, die die Bekämpfung der Ebola-Epidemie behindert

Angesichts des Virus, das sich weiterhin im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) ausbreitet, stoßen medizinisches Personal und Hilfsorganisationen, die die Bekämpfung der Epidemie organisieren, auf die Feindseligkeit eines Teils der Bevölkerung. Dies erschwert die Überwachung der Krankheit und die Versorgung der Patienten. Ursache dafür ist das Fortbestehen von Gerüchten und Falschinformationen über die Epidemie, berichtet RFI.

Während sich die Ebola-Epidemie im Osten der DR Kongo weiter ausbreitet – mit einer steigenden Zahl von Fällen und einer Ausweitung des Virus auf neue Gebiete, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet – verzeichnet das jüngste Lagebild des kongolesischen Gesundheitsministeriums 689 bestätigte Fälle und 139 Todesfälle. Ärzte und Hilfsorganisationen, die gegen das Virus kämpfen, sehen sich dabei mit einer zweiten Geißel konfrontiert: der Desinformation rund um die Krankheit.

Das Ausmaß der Falschinformationen ist inzwischen so groß, dass die Generalstaatsanwältin am Berufungsgericht der Provinz Ituri angekündigt hat, künftig jede Person strafrechtlich zu verfolgen, die an der Verbreitung von Falschmeldungen beteiligt ist oder durch ihr Handeln die Gesundheitsmaßnahmen behindert.

Noch am Dienstag, dem 9. Juni, führte dieses Phänomen zu einem weiteren Angriff auf ein medizinisches Team, das in dem Dorf Toutou im Gesundheitsbezirk Rwampara (Ituri) einen Verdachtsfall untersuchen wollte. Bewaffnete Einwohner zwangen die Helfer zum Rückzug. Dieser Vorfall verdeutlicht die schwerwiegenden Folgen der anhaltenden Gerüchte über die Ebola-Epidemie.

Verzögerte Behandlung und Ablehnung medizinischer Hilfe bremsen die Eindämmung des Virus

„Zu Beginn, als wir die Menschen über die Krankheit informierten, waren sie sehr feindselig. Sie glaubten den Aufklärungskampagnen nicht. Sie sagten: ‚Ihr wollt nur Geld verdienen, das ist keine echte Krankheit.‘ Heute haben sie Angst: Wenn man sie auffordert, sich testen zu lassen, wollen sie nicht. Viele bleiben lieber zu Hause, anstatt ins Krankenhaus zu gehen“, beklagt eine Gesundheitshelferin aus Bunia, die anonym bleiben möchte.

Die Folgen der Desinformation sind gravierend, erklärt Dr. Yannick Jobalo, der ebenfalls in Bunia tätig ist. Verzögerungen bei der Behandlung und die Verweigerung medizinischer Versorgung erschweren die Ausrottung des Virus.

„Wenn irgendwo bestätigte Fälle auftreten, muss das Überwachungsteam vor Ort die Kontaktpersonen erfassen, damit diese beobachtet werden können. Falls sie Krankheitssymptome entwickeln, können sie sofort behandelt werden. Treffen die Teams jedoch auf skeptische Menschen, werden sie manchmal vertrieben, und die Nachverfolgung des Virus wird äußerst schwierig“, erklärt er.

Abschließend ruft der Arzt die gesamte Bevölkerung dazu auf, die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zu befolgen, um die Übertragungskette des Virus zu durchbrechen.