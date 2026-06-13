200 Visa von Afrikanerinnen bereits widerrufen: USA verhindern die Einreise von Frauen kurz vor der Geburt, um die Nutzung des Geburtsortsprinzips zu unterbinden

Die Trump-Regierung, die bereits Maßnahmen zur Einschränkung des Geburtsortsprinzips für in den USA geborene Kinder ergriffen hat, gab am 10. Juni bekannt, dass sie Netzwerke zerschlagen habe, die schwangeren Frauen die Reise in die Vereinigten Staaten ermöglichen, damit ihre Kinder durch die Geburt auf US-amerikanischem Boden die amerikanische Staatsangehörigkeit erhalten, berichtet RFI.

Das US-Außenministerium teilte mit, dass weltweit 600 Visa widerrufen wurden, davon 400 in Europa, 100 in Nordafrika und 100 in Westafrika.

In den Vereinigten Staaten werden jährlich etwa 25.000 Geburten mit Frauen in Verbindung gebracht, die mit einem Touristenvisum eingereist sind. Bereits 2025 waren verschärfte Kontrollen für Staatsangehörige aus Nigeria, Ghana, Marokko, Äthiopien, Algerien und Südafrika angekündigt worden, begleitet von einer drastischen Einschränkung der Visaerteilung.

Diesmal erklärte das Außenministerium, dass „Konsularbeamte mehrere Netzwerke identifiziert haben, die das System missbrauchten, und diese zerschlagen haben“.

Für den nigerianischen Arzt und Forscher Adura Banke Thomas kann die Entscheidung werdender Mütter jedoch finanzielle Gründe haben oder mit einer Risikoschwangerschaft zusammenhängen: „Die Müttersterblichkeit in Nigeria gehört zu den höchsten weltweit. Von den mehr als 250.000 Frauen, die jedes Jahr bei der Geburt sterben, stammt etwa ein Drittel aus Nigeria.“

Reiseagenturen für „Geburtstourismus“

Viele werdende Mütter möchten zudem näher bei ihren ausgewanderten Familienangehörigen sein. „In einer Zeit der Globalisierung, in der Menschen sehr mobil sind, ziehen es manche Frauen einfach vor, ihre im Ausland lebenden Familienmitglieder aufzusuchen, um während der Geburt besser unterstützt zu werden“, meint Adura Banke Thomas. Dennoch genügt oft schon eine kurze Internetrecherche, um afrikanische Reiseagenturen zu finden, die sich auf sogenannten „Geburtstourismus“ spezialisiert haben – etwa nach Brasilien, Kanada oder sogar Barbados, Länder, in denen grundsätzlich das Geburtsortsprinzip gilt.