Lesetipp/RND: Baerbock fordert algerischen Außenminister auf, Russland als Aggressor beim Namen zu nennen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Algeriens Staatsführung dazu aufgefordert, Russland in dessen Krieg gegen die Ukraine als Angreifer zu benennen. Das Land hat gute Verbindungen zu Moskau und bezieht eine Vielzahl an Rüstungsgütern aus Russland – dient Europa aber auch als wichtiger Gaslieferant.

Nach einem Besuch von Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune in Moskau hat Außenministerin Annalena Baerbock darauf gedrängt, Russland in dessen Krieg gegen die Ukraine als Angreifer zu benennen. Russland müsse als „Aggressor beim Namen genannt“ werden, sagte Baerbock am Donnerstag nach einem Treffen mit ihrem algerischen Amtskollegen Ahmed Attaf in Berlin. Algerien und Deutschland lägen hier „sehr weit auseinander“. Deutschland habe aus nächster Nähe erlebt, wie Russland grundlos sein europäisches Nachbarland „von heute auf morgen“ angegriffen habe.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Tebboune vor einer Woche in Moskau zum Staatsbesuch empfangen. Die beiden unterzeichneten dabei eine Erklärung über eine „vertiefte strategische Partnerschaft“ ihrer Länder, wie die algerische Staatsagentur APS nach dem Treffen im Kreml berichtete.

