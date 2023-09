Lesetipp/RTL: Verschollene Handballer aus Burundi sind wieder aufgetaucht

Es waren mysteriöse Ereignisse bei der Handball-WM der U19 in Kroatien: Zehn Spieler der burundischen Nationalmannschaft waren urplötzlich verschwunden – von ihnen fehlte jede Spur. Nun die Überraschung!Spieler sind Asylbewerber in Belgien

Die meisten der vermissten Spieler sind wieder aufgetaucht – als Asylbewerber in Belgien. Das berichter der Spiegel. Demnach möchte Belgien die Spieler nach Angaben des Magazins offenbar wieder nach Kroatien zurückschicken. Das sei aus rechtlichen Gründen allerdings nicht so einfach: Nur vie volljährigen Spieler dürften das Land wieder verlassen. Die Aussichten der unter 18-Jährigen Spieler, in Europa bleiben zu können, seien folglich nicht schlecht.

Der Trainer der Flüchtigen gibt derweil neue Einblicke in den Fall. Floribert Nimubona sagt zum Spiegel: „Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Die Jungs sind an einem Ruhetag abgehauen, wir hatten gerade Pause. (…). Ich habe sie angerufen, doch niemand hat geantwortet. Ihre Zimmer waren abgeschlossen.“ Dann habe das Team die Polizei gerufen.

Lesen Sie HIER weiter auf rtl.de.