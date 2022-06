Lesetipp/spiegel.de: Bei Ryanair darf nur an Bord, wer Wissensfragen über Südafrika beantwortet

Ryanair sieht sich offenbar häufig mit gefälschten südafrikanischen Pässen konfrontiert. Unwahre Identitäten entlarven soll nun ein Wissenstest – den echte Südafrikaner sinnlos und diskriminierend finden.

Wie kann jemand nachweisen, dass er oder sie wirklich aus dem Land kommt, das in seinem Pass steht? Für Reisende, die laut ihrer Unterlagen aus Südafrika kommen und nach Großbritannien fliegen wollen, hat Ryanair neuerdings eine merkwürdige Maßnahme im Einsatz: Bevor sie an Bord dürfen, sollen jene Reisenden 15 Fragen beantworten und so ihre Kenntnisse über das Land unter Beweis stellen. Das berichtet unter anderem die »Financial Times« https://www.ft.com/content/fe10ea74-f139-4e10-b02a-2fa0852dc122. Vorab angekündigt wurde der Test Ticketkäufern bislang offenbar nicht.

