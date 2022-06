Videotipp/srf.ch: Altersheim in Simbabwe – Die alten Menschen Afrikas, vergessen und abgeschoben

Insbesondere seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie werden ältere Menschen vermehrt als Last empfunden und von ihren Familien verstoßen. Wer Glück hat, muss nicht auf der Straße leben, sondern findet Platz in einem Altersheim, wie im staatlichen Heim Soda in Harare.

Das Altersheim Soda liegt in einem Township von Harare. Neben dem Eingang befindet sich eine offene Abfallhalde, es stinkt. Das Heim besteht aus mehreren ebenerdigen Häusern, rundherum ist es grün.

Hinter einem Mangobaum taucht eine zierliche Frau auf. Mit sichtlicher Anstrengung bewegt sie sich voran, Schritt für Schritt in viel zu großen Sandalen. Es ist Angelique Cgibko, eine 78-jährige Frau, die vor einigen Jahren einen Hirnschlag erlitt. Der tägliche Ausflug zum Mangobaum sei ihr Fitnessprogramm, sagt sie, während sie sich langsam auf ihr Bett setzt.

