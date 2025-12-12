Lesetipp/Standard.at: Von Wien nach Nairobi und zurück – Charter-Abschiebung von Somaliern gescheitert

Über 30 Stunden lang warteten die Somalier und österreichische Beamte in der Transitzone in Kenia. Dann mussten sie zurückreisen – die nötigen Papiere fehlten.
Es sollte der Beweis für eine neue Härte im Asylwesen sein: Am Montagabend wurden vier Somalier mit negativem Asylbescheid – wie berichtet – via Charterflug nach Kenia gebracht. Eigentlich hätte es dann weiter in die somalische Hauptstadt Mogadischu gehen sollen.
Doch der Versuch einer Rückführung scheiterte letztlich an fehlenden Zusagen somalischer Stellen.
