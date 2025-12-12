TV-/Videotipp: „Der andere Vater“ – die berührende Erzählung einer Spurensuche im Senegal

Thibaut zieht seinen siebenjährigen Sohn Gabriel allein auf. Vor Jahren im Senegal adoptiert, wird der Junge immer stiller und sucht nach seiner Herkunft. Vater und Sohn reisen nach Gorée, um die leibliche Mutter zu finden – und stoßen dabei auch auf Thibauts eigene Vergangenheit. Eine Suche nach Wurzeln, Identität und neuer Gemeinschaft.
Thibaut lebt allein mit seinem siebenjährigen Sohn Gabriel in Frankreich. Vor Jahren hatte er den Jungen im Senegal adoptiert, als er in der Gedenkstätte Gorée arbeitete. Gabriels leibliche Mutter Awa verschwand damals spurlos und ließ das Kind bei ihm zurück. Heute wirkt Gabriel zunehmend verschlossen, zeichnet unablässig die Silhouette einer Person mit Dreadlocks und verliert mehr und mehr die Freude am Alltag. Thibaut erkennt, dass er seinem Sohn Antworten zu seiner Herkunft schuldig ist – und kehrt mit ihm nach Westafrika zurück, auf die Insel Gorée.
Doch die Suche nach Awa erweist sich als schwieriger als gedacht. Unterstützung findet Thibaut bei Boubacar, einem Kellner, der ihre Spurensuche begleitet. Immer deutlicher wird, dass es nicht nur Gabriels Herkunft ist, die ans Licht drängt: Auch Thibauts eigene Vergangenheit holt ihn ein. Er erinnert sich an Miles, einen Afroamerikaner, den er damals im Senegal kennenlernte. Miles war auf der Suche nach seinen Wurzeln in der Geschichte der Sklaverei – die beiden wurden ein Paar und kümmerten sich gemeinsam um den kleinen Gabriel.
Zwischen der Sehnsucht des Sohnes nach Zugehörigkeit, den offenen Fragen der Vergangenheit und der Konfrontation mit den Schatten der Geschichte entsteht ein vielschichtiges Bild von Familie. Ist es wirklich Gabriels leibliche Mutter, die ihm Halt geben kann – oder liegt die Antwort in einer neuen Art von Gemeinschaft, die Thibaut erst noch für sich zulassen muss?
TV-Ausstrahlung auf arte am Freitag, 12. Dezember um 20:15, online HIER verfügbar bis zum 11/03/2026.