Lesetipp/stern: Marokko – Feministin wegen „Allah ist lesbisch“-Shirt festgenommen

Die Aktivistin Ibtissam Lachgar, bekannt als Verfechterin von LGBTQ-Rechten, wurde in Marokko wegen Blasphemie verhaftet. Der Slogan auf ihrem T-Shirt löste heftige Reaktionen aus.
Eine feministische Aktivistin ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Marokko wegen des Vorwurfs der Blasphemie festgenommen worden. Die Feministin Ibtissam Lachgar habe in Onlinediensten „beleidigende Äußerungen gegen Gott“ verbreitet, erklärte am Sonntag die Staatsanwaltschaft am Gericht der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Lachgar habe „die islamische Religion beleidigt“, darum sei eine Untersuchung „gemäß dem Gesetz“ eingeleitet und ihre Festnahme angeordnet worden.
