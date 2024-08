Lesetipp/Tagesschau: Azubi-Mangel in Deutschland – Von Ruanda für die Lehrstelle in den Hunsrück

Die Gastronomie braucht dringend Azubis. Kreative Ideen sind gefragt – etwa Anwerbungen im Ausland. In Rheinland-Pfalz will man Auszubildenden aus Ruanda das deutsche Gastgewerbe schmackhaft machen.

„Vier Azubis – das ist schon richtig gut. Zwei als Restaurantfachkräfte, zwei in der Küche. Das reicht dann auch.“ Hotelier Guido Steuer ist mehr als zufrieden. Jahrelang hat er alles versucht, um junge Menschen für den Job in seinem Betrieb zu begeistern. Er hat Anzeigen geschaltet oder über den Branchenverband DEHOGA um Nachwuchs geworben. „Da kam gar nichts, nicht mal eine Anfrage. Der Markt ist leergefegt.“

Programme wie das der rheinland-pfälzischen DEHOGA in Kooperation mit dem Land sollen dabei helfen. 100 junge Leute aus dem Partnerland Ruanda will man in den kommenden Jahren nach Rheinland-Pfalz holen.

