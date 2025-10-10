Lesetipp/tagesschau.de: Falscher Verdacht gegen Libyer – Ein Terrorverfahren gegen einen Unschuldigen

Im Oktober geriet ein Asylbewerber unter Terrorverdacht. Er soll einen Anschlag auf die israelische Botschaft geplant haben. Doch der Vorwurf ist haltlos. Dennoch läuft das Verfahren gegen den Libyer bis heute.
Am Anfang fielen die Entscheidungen im Stundentakt. Und das ist eigentlich auch sehr gut so. Der Bundesnachrichtendienst (BND) bekam einen Hinweis auf einen möglichen islamistischen Terroranschlag in Berlin. Zeitnah wurden am 18. Oktober 2024 Bundeskriminalamt (BKA) und der Generalbundesanwalt informiert. Es gab einen konkreten Namen und bald auch eine Adresse. Omar Saeid A., geboren 1996 in Libyen, derzeit wohnhaft in Bernau bei Berlin.
Lesen Sie HIER weiter.