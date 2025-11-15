Lesetipp/tagesschau.de: Rassismus in der Pflege: „Man lernt, damit zu leben. Es ist unser Alltag“

Das deutsche Gesundheitssystem wäre ohne internationale Pflegekräfte aufgeschmissen. Schon jetzt kommt jede fünfte Pflegekraft aus dem Ausland. Laut einer neuen Studie werden viele jedoch immer wieder diskriminiert.
Audrey Mefaha macht ihre Arbeit als Krankenpflegerin große Freude. Sie kümmert sich gerne um ihre Patienten, „damit sie auch glücklich sind und sich nicht allein fühlen“, sagt die gebürtige Kamerunerin. Vor vier Jahren kam sie nach Deutschland, hat schnell Deutsch gelernt und im April im Kreiskrankenhaus Alzey in Rheinland-Pfalz ihre Ausbildung als Pflegefachkraft abgeschlossen. Doch diskriminierende, rassistische Bemerkungen gehörten für sie zum Alltag, meist wegen ihrer Hautfarbe.
