Lesetipp/tagesschau.de: Wie Iran-Krieg und Ölpreis auf Nordafrika wirken

Gut drei Wochen nach Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran wird deutlich, dass dieser auch für nordafrikanische Länder wie Marokko und Algerien Folgen hat. Allerdings nicht nur negative.
An der Zapfsäule in Marokkos Hauptstadt Rabat sind die Folgen des Kriegs am Golf schon spürbar. Statt elf Dirham kostet der Liter Diesel von einem Tag auf den anderen plötzlich 13 Dirham, umgerechnet 1,20 Euro, fast 20 Prozent Preissteigerung – sehr zum Ärger der marokkanischen Taxifahrer: „Schuld daran ist der Iran-Krieg“, schimpft ein Fahrer beim Tanken in Rabat. Der Staat müsse Maßnahmen treffen, fordert der Mann, damit am Ende nicht die Bürger teuer bezahlen müssten.
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