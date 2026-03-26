Lumumba-Affäre: Zwischen kongolesischer Erleichterung und belgischer Gewissensprüfung – Blick auf einen historischen Prozess

Die Überweisung von Étienne Davignon an das Brüsseler Strafgericht wegen „Beteiligung an Kriegsverbrechen“ im Zusammenhang mit der Ermordung von Patrice Lumumba löst sowohl in Belgien als auch in der DR Kongo heftige Reaktionen aus. In Brüssel spricht die Presse von einem „Rendezvous mit der Kolonialgeschichte“, während in Kinshasa die Regierung und die Familie Lumumba einen großen Schritt in Richtung Wahrheit und Anerkennung des Kolonialverbrechens begrüßen.

Ein juristischer Wendepunkt in der Lumumba-Affäre

Am 17. März 2026 ordnete die Ratskammer des französischsprachigen Gerichts erster Instanz in Brüssel die Überweisung von Étienne Davignon, ehemaliger belgischer Diplomat, heute 93 Jahre alt, an das Strafgericht an. Ihm wird eine mutmaßliche Beteiligung an Entscheidungen vorgeworfen, die zur Ermordung von Patrice Lumumba, dem ersten Regierungschef des unabhängigen Kongo, am 17. Januar 1961 führten. Die belgische Bundesstaatsanwaltschaft bestätigte diese Entscheidung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen wurde und gegen die Berufung eingelegt werden kann.

Zum ersten Mal befasst sich damit ein Strafgericht mit der Verantwortung von Vertretern einer ehemaligen Kolonialmacht bei der Beseitigung eines afrikanischen Unabhängigkeitsführers.

Étienne Davignon, letzter beschuldigter Überlebender

Étienne Davignon ist der einzige noch lebende Verdächtige unter den rund zehn belgischen Beamten, Polizisten und Geheimdienstmitarbeitern, die ursprünglich von der 2011 eingereichten Klage der Kinder von Patrice Lumumba – zum fünfzigsten Jahrestag seiner Ermordung – betroffen waren. Zur Zeit der Ereignisse war er ein 28-jähriger Diplomatenanwärter im Außenministerium. Später machte er eine bedeutende Karriere als Vizepräsident der Europäischen Kommission und als einflussreicher Geschäftsmann aus der belgischen Aristokratie.

Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind schwerwiegend: Beteiligung an Kriegsverbrechen, rechtswidrige Inhaftierung und Überstellung eines Kriegsgefangenen, Verweigerung eines fairen Prozesses sowie erniedrigende und entwürdigende Behandlung – auch im Zusammenhang mit der Ermordung von Maurice Mpolo und Joseph Okito, die zusammen mit Lumumba hingerichtet wurden.

Laut Me Christophe Marchand, dem Anwalt der Familie Lumumba, sei Davignon nur „ein Glied“ in einem „verhängnisvollen staatlichen kriminellen Unternehmen“, das von Belgien geführt worden sei. Seine Position innerhalb diplomatischer Netzwerke habe ihm ermöglicht, von den Plänen zur Verhaftung Lumumbas und den Bedingungen seiner Überstellung nach Katanga zu wissen – einer sezessionistischen Region, die damals von der belgischen Regierung unterstützt wurde.

Die Verteidigung, vertreten durch Me Johan Verbist, weist diese Vorwürfe entschieden zurück und beruft sich auf die Überschreitung einer angemessenen Frist, die Verjährung der Taten und bestreitet die Einstufung als Kriegsverbrechen. Davignon selbst, der bei den drei nichtöffentlichen Anhörungen abwesend war, bestreitet jede Beteiligung.

Ein Gründungsverbrechen im Zentrum der kolonialen Erinnerung

Am 30. Juni 1960 wird in Léopoldville die Unabhängigkeit des Kongo ausgerufen. Patrice Lumumba, erster gewählter Premierminister, hält vor König Baudouin eine Anklagerede, in der er die Schrecken der belgischen Kolonisation anprangert, die von Historikern als eine der brutalsten der Geschichte beschrieben wird, mit mehreren Millionen Toten.

Diese Rede der Würde, die in Brüssel als Affront wahrgenommen wurde, besiegelte das Schicksal des Unabhängigkeitsführers, einer zentralen Figur des Antikolonialismus und eines Hindernisses für westliche Wirtschaftsinteressen in einem rohstoffreichen Kongo.

Seine angeblichen Verbindungen zur UdSSR beunruhigten Washington und Brüssel, während die CIA versuchte, diesen als zu unbequem betrachteten Premierminister zu beseitigen. Nach einem Staatsstreich Mitte September 1960 durch den Armeechef Joseph-Désiré Mobutu wurde Lumumba verhaftet, misshandelt und anschließend in die sezessionistische Provinz Katanga überführt.

Am 17. Januar 1961 wurde er gefoltert und anschließend von einem Erschießungskommando aus katangischen Separatisten unter Aufsicht von Söldnern und belgischen Offiziellen hingerichtet – gleichzeitig mit Maurice Mpolo und Joseph Okito. Danach wurde sein Körper zerstückelt und in Säure aufgelöst, um alle Spuren des Verbrechens zu beseitigen.

Nur ein Zahn, der bei der Tochter eines beteiligten belgischen Polizisten sichergestellt worden war, wurde im Juni 2022 offiziell von Belgien an die DR Kongo zurückgegeben. Bei dieser Zeremonie erneuerte Premierminister Alexander De Croo die Entschuldigung der belgischen Bundesregierung für die „moralische Verantwortung“ Belgiens am Verschwinden Lumumbas. Doch diese symbolische Geste beendete die Forderungen nach Wahrheit und Gerechtigkeit nicht.

Erleichterung in der DR Kongo, Gewissensprüfung in Belgien

Nach der Anhörung traten sechs Enkel von Patrice Lumumba als Nebenkläger auf. Mehdi Lumumba sprach von der Erleichterung der Familie, Juliana Lumumba betonte, dass es nicht um Rache, sondern um die Wahrheit gehe, während Blandine Lumumba daran erinnerte, dass die Folgen dieses Verbrechens noch immer auf der Familie und dem Land lasten und dass die Justiz „vieles reparieren“ könne. Me Christophe Marchand begrüßte eine Entscheidung, die er als „historisch“ bezeichnet, und schätzt, dass der Prozess frühestens im Januar 2027 stattfinden könnte – es sei denn, die Verteidigung legt innerhalb von zwei Wochen Berufung ein, wodurch der Fall an die Anklagekammer verwiesen würde.

In der DR Kongo wurde die Nachricht mit einer Mischung aus Erleichterung und Stolz aufgenommen. Mehrere Medien betonten, dass das Hauptziel der Familie nie eine finanzielle Entschädigung gewesen sei, sondern die Rechtsprechung und die Anerkennung des Kolonialverbrechens.

In Brüssel sehen viele Kommentatoren darin eine Gelegenheit für Belgien, „seiner Geschichte ins Auge zu sehen“, seine koloniale Vergangenheit „ohne Tabus und falsche Scham“ zu beurteilen und die Fähigkeit der Justiz zu testen, sich mit internationalen Verbrechen zu befassen, die lange ungestraft geblieben sind.

Presseschau: Belgien und DR Kongo reagieren

In Belgien hebt La Libre Belgique hervor, dass „Belgien sich anschickt, seine koloniale Vergangenheit zu richten“, und zeichnet Davignons Werdegang vom Diplomatenanwärter zum EU-Kommissar nach, wobei der beispiellose Charakter des Verfahrens betont wird. L’Avenir veröffentlicht einen Leitartikel mit dem Titel „Stellen wir uns der Wahrheit“, in dem der Autor erklärt, dass die Belgier nicht die Schuld für die Entscheidungen ihrer Vorfahren tragen, aber die Verantwortung für ihr Erbe – und ruft dazu auf, sich der kolonialen Vergangenheit zu stellen. Le L-Post erinnert an Davignons Abwesenheit bei den drei Anhörungen und betont, dass „die vergehende Zeit die rechtliche Verantwortung für die schwersten Verbrechen nicht auslöschen kann“.

France 24 und 20 Minutes berichten ausführlich über die Nachricht und betonen, dass es sich um eine historische Premiere im Bereich der Kolonialverbrechen handeln wird. Gleichzeitig erinnern sie an die Rolle des Historikers Ludo De Witte, dessen Arbeiten die Beteiligung belgischer ziviler und militärischer Akteure an der Hinrichtung Lumumbas sorgfältig dokumentiert haben.

Diese Analysen stimmen darin überein, dass der Prozess eine starke symbolische Bedeutung hat, die über die Person Étienne Davignons hinausgeht.

In der DR Kongo berichtet Actualité.cd über die Familien-Pressekonferenz in Brüssel und zitiert Blandine Lumumba, die hofft, dass diese Justiz „vieles reparieren“ werde, und betont, dass Wahrheit und Rechtsprechung Vorrang haben. Le Journal de Kinshasa gibt die Aussagen des Regierungssprechers Patrick Muyaya wieder, der von einem wichtigen Fortschritt in der Erinnerungsarbeit spricht und dazu aufruft, alle Verantwortlichkeiten festzustellen. MediaCongo und Congo Quotidien betonen die historische Tragweite der Entscheidung und meinen, dass der Prozess über den Fall Davignon hinaus zentrale Fragen zur Verjährung internationaler Verbrechen und zur Fähigkeit von Gerichten, komplexe historische Ereignisse zu behandeln, aufwirft.

Die Website UNE.cd stellt schließlich fest, dass die Lumumba-Affäre mehr als 60 Jahre nach den Ereignissen „eine offene Wunde“ in den belgisch-kongolesischen Beziehungen bleibt und dass dieser Prozess einen entscheidenden Schritt in Richtung Gerechtigkeit und Wiedergutmachung darstellen könnte.

Ein bevorstehender Prozess zwischen Justiz und Diplomatie

Wenn die Überweisungsentscheidung im Berufungsverfahren bestätigt wird, könnte der Prozess gegen Étienne Davignon bereits im Januar 2027 in Brüssel beginnen. Über das Urteil hinaus wird dieses Verfahren dazu beitragen, eine schmerzhafte, aber notwendige Seite der gemeinsamen Geschichte Belgiens und der Demokratischen Republik Kongo zu schreiben.

Es fällt zudem in eine Zeit, in der Kinshasa am 26. Februar 2026 die Kandidatur von Juliana Amato Lumumba, Tochter von Patrice Lumumba und ehemalige Ministerin, für das Amt der Generalsekretärin der Internationalen Organisation der Frankophonie angekündigt hat – gegen die Ruanderin Louise Mushikiwabo, die beim Gipfel in Phnom Penh im November für eine neue Amtszeit kandidiert.

So steht der Name Lumumba wieder im Zentrum der aktuellen Ereignisse – an der Schnittstelle von Justiz, Erinnerungspolitik und Diplomatie. Er symbolisiert zugleich die Suche nach Gerechtigkeit für ein Gründungsverbrechen der kongolesischen Geschichte und für Belgien die Öffnung zu einer Gewissensprüfung seiner kolonialen Vergangenheit. (Quelle: afrik.com)