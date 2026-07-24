Lesetipp/tagesschau.de: Zwischen Jemen und Somalia – Somalische Piraten halten Schiff mit acht Deutschen fest

Ein Handelsschiff, das in der vergangenen Woche im Golf von Aden gekapert worden war, hat offenbar acht Deutsche an Bord. Laut der britischen Marinebehörde haben somalische Piraten den Tanker entführt.

Der Treibstoff- und Chemikalientanker MT „Asana“ fährt unter der Flagge Tansanias. An Bord seien 20 Besatzungsmitglieder, darunter acht Deutsche und zehn Philippiner, sagte einer der Männer, der sich als ehemaliger Pirat bezeichnete. Der andere berichtete, wie Piraten Lebensmittel zu dem gekaperten Schiff brachten.

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