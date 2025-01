Lesetipp/tagesschau: Seit Monaten unter Tage ! – Rettung von Bergleuten in Südafrika hat begonnen

NGO-Vertreter vor der Kamera

In Südafrika hat die Rettung der seit Monaten unter Tage eingeschlossenen illegalen Minenarbeiter begonnen. Für viele kommt sie zu spät. Eine Hilfsorganisation macht die Polizei für den Tod Hunderter Bergleute verantwortlich.

Es sind verstörende Bilder. Aufgestapelte Leichen, eingepackt in Folien. Die Körper von Bergleuten, die unter Tage gestorben sind. Verhungert, verdurstet, in überfluteten Stollen ertrunken, von Gesteinsbrocken erschlagen. Auf dem Boden hocken Männer in kurzen Hosen, abgemagert bis auf die Knochen, kaum noch am Leben, wie eine verzweifelte Stimme aus dem Hintergrund erzählt. „Seht Euch das an. Hier sterben Menschen. Helft uns! Bitte, bitte helft uns! Bringt uns Essen, holt uns hier raus!“ Das Video stammt laut der Hilfsorganisation MACUA, die sich für die Rechte von Bergbau-Gemeinden und Minenarbeitern stark macht, vom vergangenen Wochenende. Aufgenommen in den Stollen einer verlassenen Mine in Stilfontein, 180 Kilometer südwestlich von Johannesburg, wo illegale Goldgräber seit Monaten festsitzen – und um das nackte Überleben kämpfen.

