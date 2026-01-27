Lesetipp/taz: Afroamerikaner und neue Afrikabilder – Livestreams gegen Stereotype

Mit humorvollen Clips zeigt der amerikanische Streamer IShowSpeed Afrika jenseits westlicher Klischees – und bringt Millionen junger Fans zum Umdenken. IShowSpeed, einer der bekanntesten Content-Creator und Streamer der Welt, startete vor etwa einem Monat eine Reise durch afrikanische Länder.
Die bisher 28-tägige Tour, die durch insgesamt 20 Länder, darunter Angola, Kenia und Mosambik führte, war zunächst deutlich auf Fußball ausgerichtet. IShowSpeed startete während des Afrika-Cups (Afcon) dessen dramatisches Finale er am 18. Januar in Marokko live streamte und die Fans als Maskottchen überraschte. Zuletzt streamte er am 21. Januar seinen 21. Geburtstag aus Nigeria.
