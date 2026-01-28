Ruanda eröffnet Rechtsstreit gegen Großbritannien wegen gestoppter Migranten-Umsiedlungspläne

Ruanda hat einen internationalen Rechtsstreit gegen das Vereinigte Königreich eingeleitet, nachdem Großbritannien ein umstrittenes Asylabkommen aufgehoben hat, das vorgesehen hätte, Migranten, die illegal nach Großbritannien eingereist sind, in den ostafrikanischen Staat umzusiedeln.

Kigali teilte am späten Dienstagabend mit, man habe ein Schiedsverfahren beim Ständigen Schiedshof (Permanent Court of Arbitration) in Den Haag eingeleitet. Begründet wird dies damit, dass Großbritannien nach der Kündigung des Abkommens im Jahr 2024 unter der Regierung von Premierminister Keir Starmer gegen die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung verstoßen habe.

Das Asylabkommen war vor Starmers Amtsantritt ausgehandelt worden und bildete einen zentralen Bestandteil der britischen Strategie zur Abschreckung irregulärer Migration. Im Rahmen der Vereinbarung sollte Ruanda dafür bezahlt werden, Migranten aufzunehmen, die ohne Genehmigung in das Vereinigte Königreich eingereist waren.

Kurz nach seinem Amtsantritt hob Starmer das Abkommen offiziell auf und verwies dabei auf rechtliche und ethische Bedenken. Damit setzte er einem der meistbeachteten migrationspolitischen Vorhaben Europas abrupt ein Ende.

Die ruandische Regierung erklärte in einer auf X veröffentlichten Stellungnahme, Großbritannien habe Kigali im Jahr 2024 gebeten, auf zwei Zahlungen in Höhe von jeweils 50 Millionen Pfund zu verzichten, die im April 2025 und April 2026 fällig gewesen wären, da man mit der Beendigung des Vertrags rechne.

Nach Angaben Ruandas war man bereit, dieses Ersuchen zu prüfen – allerdings unter der Bedingung, dass der dem Abkommen zugrunde liegende Vertrag formell beendet und neue finanzielle Bedingungen ausgehandelt und vereinbart würden.

„Zu Gesprächen zwischen Ruanda und dem Vereinigten Königreich ist es jedoch letztlich nicht gekommen, und die Beträge sind weiterhin gemäß dem Vertrag fällig und zahlbar“, erklärte die Regierung und fügte hinzu, man habe daher eine formelle Anzeige beim in Den Haag ansässigen Schiedsgericht eingereicht.

Die Daily Mail berichtet, dass sich der Rechtsstreit vermutlich auf den Vorwurf konzentriert, die britische Regierung habe es versäumt, das Abkommen im Jahr 2024 formell zu kündigen.

Das gescheiterte Programm hat den britischen Steuerzahler laut Angaben des Innenministeriums bereits 715 Millionen Pfund gekostet.

Warum westliche Staaten bei Migrationsabkommen zunehmend auf afrikanische Länder setzen

Ruandas juristisches Vorgehen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Umsiedlungsabkommen für Migranten weiterhin das Interesse westlicher Regierungen wecken, die irreguläre Migration eindämmen wollen.

Die Vereinigten Staaten haben unter Präsident Donald Trump ihren harten migrationspolitischen Kurs erneuert. Dabei werden erneut Auslagerungsmodelle sowie Abkommen mit Drittstaaten als Mittel diskutiert, um den Druck an der Südgrenze zu verringern.

Auch mehrere europäische Regierungen prüfen ähnliche Modelle – trotz wachsender rechtlicher Herausforderungen.

Afrikanische Staaten gelten häufig als attraktive Partner aufgrund bestehender diplomatischer Beziehungen, einer in manchen Ländern relativen politischen Stabilität sowie der Bereitschaft von Regierungen, solche Abkommen als Entwicklungspartnerschaften darzustellen.

Diese Vereinbarungen sind in der Regel mit umfangreichen Finanzpaketen, Infrastrukturzusagen und weitergehender wirtschaftlicher Zusammenarbeit verbunden, was sie für finanziell angespannte Regierungen attraktiv macht.

Kritiker argumentieren jedoch, dass die Auslagerung von Migrationskontrollen an afrikanische Länder Verantwortung von wohlhabenderen Staaten wegverlagert und die Aufnahmeländer erheblichen Reputations- und Rechtsrisiken aussetzt.

Ruandas Entscheidung, ein Schiedsverfahren gegen Großbritannien anzustrengen, verdeutlicht diese Risiken und könnte andere afrikanische Regierungen dazu veranlassen, vor dem Abschluss künftiger Umsiedlungsabkommen klarere rechtliche Absicherungen und stärkere finanzielle Garantien einzufordern. (Quelle: Newsletter africabusinessinsider)