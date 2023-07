Lesetipp/taz: Die Vorgeschichte des Kriegs in Sudan – Wie die Warlords mächtig wurden

Aus Partnern wurden Feinde. Sudans Staatschef Burhan und Milizenchef Hametti machten mit dem Staatsterror in Darfur vor zwanzig Jahren Karriere.

Der Konflikt in Darfur ist nicht der einzige, aber einer der brutalsten in einer Reihe uralter Machtkämpfe in Sudan zwischen der zentralisierten Militärherrschaft arabischer Generäle in Khartum und „peripheren“ Bevölkerungsgruppen in entlegenen Regionen. Diese fühlen sich ausgebeutet und entrechtet.

Bis 1916 war Darfur, das „Land der Fur“, ein unabhängiges Sultanat. Dann wurde es in die anglo-ägyptische Sudan-Kolonie eingegliedert und blieb Teil Sudans auch nach dessen Unabhängigkeit 1956.

Beginn des bewaffneten Aufstands war 2003, geführt vor allem von Rebellen der Volksgruppen Fur und Masalit. Sudans damaliger Militärdiktator Omar Hassan al-Bashir setzte gegen die Rebellen nicht nur die regulären Streitkräfte, sondern auch paramilitärische Milizen ein, die sich aus der lokalen arabischen Bevölkerung rekrutierten und eine Kampagne von Landnahme und Massenvertreibung gegen die nichtarabischen Volksgruppen der Aufständischen unternahmen.

