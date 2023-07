Wagner-Chef Prigoschin gibt zu, Afrika ausgeplündert zu haben

Der Chef der Wagner-Gruppe gab in einem am Samstag ausgestrahlten Audio zu, dass er beauftragt worden war, das gesamte für Afrika bestimmte Geld zu plündern und es dann „im Stich zu lassen“. Eine Aussage, die ein helles Licht auf Wagners verborgene Absichten in Westafrika wirft.

Die drei Sätze sind ein Vorwurf an Putin, beschuldigen aber auch gleichzeitig die Wagner-Gruppe und ihren Chef.

Dieser Audioaufnahme, die über den offiziellen Telegram-Kanal der Concord Group, einem Unternehmen im Besitz von Prigoschin, verbreitet wurde, ist Teil einer Antwort Prigoschins an Wladimir Putin, der ihn des Verrats beschuldigt, und gibt im Rahmen dieser zu: „Als wir in Afrika kämpften, sagte man uns, dass wir Afrika brauchen. Und dann haben wir sie im Stich gelassen. Weil das ganze Geld, das für Afrika bestimmt war, geplündert wurde“. (Quelle: camerounactuel)