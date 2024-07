Lesetipp/taz: Kongos Rebellen feiern Durchbruch: „Schließt euch der Revolution an!“

Präsident Tshisekedi

Im Osten der DR Kongo erobern die M23-Rebellen mehrere Städte und blasen zum Sturz von Präsident Tshisekedi. Hunderttausende Menschen auf der Flucht.

Pünktlich zum Unabhängigkeitstag der Demokratischen Republik Kongo am 30. Juni hat die Rebellenarmee M23 (Bewegung des 23. März) im Osten des Landes ihre bisher größten Erfolge des Jahres erzielt. Die Rebellen eroberten am Freitag die Stadt Kanyabayonga 150 Kilometer nördlich der von ihnen belagerten Provinzhauptstadt Goma und eröffneten sich damit den Zugang zum am dichtesten besiedelten Teil der Provinz Nord-Kivu.

Videos zeigten, wie die Rebellen in langen Kolonnen durch die staubigen Straßen der Stadt marschierten. Am Samstag übernahm die M23 auch die benachbarte Großstadt Kirumba und weitere Ortschaften im hügeligen Umland und versprach der Bevölkerung auf Versammlungen Sicherheit und Frieden.

