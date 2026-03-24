Lesetipp/taz: Libysche Milizen und Geflüchtete – Kaum Konsequenzen nach Schüssen auf Seenotretter*innen

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Lesetipp/taz: Libysche Milizen und Geflüchtete - Kaum Konsequenzen nach Schüssen auf Seenotretter*innen

Die Bundesregierung misst Angriffen der sogenannten libyschen Küstenwache auf Rettungsschiffe kaum Bedeutung bei. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des innenpolitischen Sprechers der Grünen-Fraktion Marcel Emmerich hervor.

Zu den Schüssen auf die Rettungsschiffe „Sea-Watch 5“ und „Ocean Viking“ verweist die Bundesregierung nur lapidar auf Ermittlungen der Bundespolizei. Emmerich sagt: „Wenn Schiffe unter deutscher Flagge beschossen werden, darf die Bundesregierung nicht schweigen.“

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