Südafrika: Tausende Demonstranten in Johannesburg zur Verteidigung der Souveränität des Landes

Zehntausende Menschen waren an diesem Samstag auf den Straßen von Johannesburg. Der ANC hatte diesen „Marsch des Volkes“ organisiert, um die Souveränität Südafrikas angesichts des amerikanischen Drucks zu verteidigen. Seit über einem Jahr nimmt Donald Trump Südafrika ins Visier – seine Innenpolitik, seine Haltung zu Gaza – und spricht sogar von einem angeblichen Völkermord an Weißen, der durch die Fakten weitgehend widerlegt ist, berichtete RFI.
Die Demonstration ist von Fahnen geprägt: die gelb-grüne Fahne des ANC, die Aktivisten stolz in der Menge schwenken; die Fahnen Kubas oder Palästinas als Zeichen der Solidarität; und für Toko Masemola die Fahne Südafrikas. „Sie verkörpert unsere Souveränität, die Grundlagen unseres Landes. Unsere Geschichte und unsere Zukunft.“
Was die Zukunft betrifft, gibt der Slogan „Wir lassen uns nicht einschüchtern“ den Ton an. Er ist auf T-Shirts und Kappen bei diesem großen Marsch aufgedruckt. Wie eine Antwort an Donald Trump, fast wie eine Warnung, meint Millicent Sikazwe. „Ich glaube, er lebt in einer Fantasiewelt, in der er denkt, er sei der Präsident der Welt. Aber er ist nicht der Präsident der Welt! Wie lange sollen wir das noch tolerieren?“
Zuletzt sorgte der neue US-Botschafter Léo Brent Bozell für eine Kontroverse. Er wurde von Pretoria zurechtgewiesen, nachdem er Südafrika aufgefordert hatte, einige seiner Gesetze zu ändern. Eine unerträgliche Haltung für Sipho Mgaga. „Ich kann nicht ins Ausland gehen und anderen sagen, wie sie ihre eigenen Angelegenheiten regeln sollen. Und genau das tun sie. Das können wir nicht akzeptieren! Wir haben unsere eigene Demokratie. Unsere eigene Verfassung. Das müssen sie respektieren. Wenn diese Leute uns beraten wollen, dann sollen sie freundlich mit uns sprechen und uns keine Befehle erteilen!“
Fikile Mbalula, Generalsekretär des ANC, beendete diesen Marsch mit einer entschlossenen Rede: „Wenn wir Sanktionen ertragen müssen, obwohl wir nichts anderes getan haben, als zu versuchen, das Land wieder aufzurichten, dann soll es so sein! Sanktionen machen uns keine Angst. Wir sind entschlossen, unsere Souveränität gegen jeden zu verteidigen, der sie bedroht.“
Ein Marsch zur Verteidigung der südafrikanischen Demokratie, während das Land den 30. Jahrestag seiner Verfassung feiert, die 1996 von Nelson Mandela unterzeichnet wurde.