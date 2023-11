Lesetipp/taz: Vor Wahlen in der DR Kongo – EU bricht Wahlbeobachtung ab

Drei Wochen vor Kongos Wahlen packen die EU-Wahlbeobachter in Kinshasa ihre Koffer. Grund: Sie dürfen keine Satellitentelefone benutzen.

Gerade etwas über eine Woche ist es her, dass die EU-Beobachtermission für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Demokratischen Republik Kongo am 20. Dezember in der Hauptstadt Kinshasa landete und ihr Quartier im Hilton-Hotel aufschlug. Nun packt die 42-köpfige Mission unter Führung der schwedischen EU-Abgeordneten Malin Björk, der auch der deutsche Diplomat Martin Kobler angehört, ehemaliger Chef der UN-Kongo-Mission (Monusco), schon wieder die Koffer.

Als Grund nennen EU-Diplomaten, die Mission könne nicht wie vorgesehen arbeiten.

Lesen Sie HIER weiter in der taz. (bild: Mantas-Hesthaven-auf-Unsplash.jpg)