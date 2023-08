Lesetipp/taz: Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas – Afrikas unterschätzter Riese

Die Ecowas erntet viel Kritik. Seit sie Nigers Putschisten droht, findet sie weltweit Gehör. Wofür steht die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft?

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, (Ecowas, im Französischen Cedeao) will Ernst machen. Am Sonntagabend sollte ihr Ultimatum an Nigers Junta unter General Abdourahmane Tchiani ablaufen, nach dem Staatsstreich vom 26. Juli den gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum freizulassen und wieder in sein Amt einzusetzen. Ansonsten droht dem Land mit 26 Millionen Ein­woh­ne­r:in­nen eine Militärintervention.

Über diese entscheiden können die Staats- und Regierungschefs derjenigen 15 Mitgliedsstaaten, die nicht schon aufgrund von Putschen suspendiert sind. Grundlage ist das 1981 verabschiedete Ecowas-Protokoll zum gegenseitigen Beistand, in dem es heißt: „Jede bewaffnete Bedrohung oder Aggression gegen einen Mitgliedstaat stellt eine Bedrohung oder Aggression gegen die gesamte Gemeinschaft dar.“

